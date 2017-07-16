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Guardian'dan Erdoğan yorumu: Heyecanlı ve hırçın

İngiliz Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde İstanbul Şehitler Köprüsü'ndeki törende "heyecanlı ve hırçın" bir konuşma yaptığını yazdı

Guardian'dan Erdoğan yorumu: Heyecanlı ve hırçın

İngiliz Guardian gazetesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişiminin yıldönümünde İstanbul Şehitler Köprüsü'ndeki törende "heyecanlı ve hırçın" bir konuşma yaptığını yazdı

16 Temmuz 2017 Pazar 11:52
Guardian'dan Erdoğan yorumu: Heyecanlı ve hırçın
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GUARDIAN'A göre Erdoğan konuşmasında, gelecekte herhangi bir uzlaşma çabası olmayacağının da işaretini verdi.
Guardian'ın internet sitesindeki haberin başlığı, "Erdoğan darbe girişiminin yıldönümünde idam cezasını destekledi".
Haber, Guardian'ın Türkiye'deki muhabiri Kareem Shaheen'in imzasını taşıyor.
Kareem Shaheen, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından iki noktayı öne çıkarmış haberinde.
BBC Türkçe'nin haberine göre bunların ilki Erdoğan'ın, dini refereranslar ile dolu konuşmasında "FETÖ'yle bağlantısı tespit edilenlerin mahkemeye Guantanamo'da olduğu gibi tek tip elbiseyle çıkarılması".
İkincisi ise Cumhurbaşkanının kendisini dinleyenlere hitaben "Önce bu hainlerin kafasını kopartacağız" demesi.
'Muhalefet partilerini de sert bir dille eleştirdi'
Guardian'daki haberden bazı satırlar şöyle:
"Darbe, tüm siyasi görüşlerden vatandaşların sokaklara çıkarak askerlere meydan okumasıyla yenilgiye uğratıldı. Hükümet darbe girişiminden, birçok takipçisi olan sürgündeki din adamı Fethullah Gülen'i ve hareketini sorumlu tutuyor.
"Ancak Türkiye darbe girişiminde bulunanların çok ötesine giden, muhaliflere hatta muhalif politikacılara uzanan sıkı önlemlerin gölgesinde. On binlerce memur, polis, asker, yargı ve medya mensubu ile akademisyen görevden uzaklaştırıldı ya da gözaltına alındı. Tıpkı çok sayıda insan hakları aktivisti gibi...Hükümet Cuma günü de 7 bin kişiyi daha görevden uzaklaştırdı. 150'den fazla gazeteci de hapiste."
Adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'nde, kurbanlar anısına inşa edilen bir anıtı da açan Cumhurbaşkanı konuşmasında muhalefet partilerini de sert bir dille eleştirdi ve darbe sonrası uzlaşma çabası olmayacağının da sinyalini verdi."

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Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip ErdoğanGuardian15 Temmuz
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