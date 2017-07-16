Gri listede aranan terörist öldürüldü

TSK, Diyarbakır Lice kırsalında 12 Temmuz 2017’de icra edilen hava harekatı sonucu ölü olarak ele geçirilen bölücü terör örgütü mensubu 4 teröristten birisinin arananlar gri listesinde yer alan sözde Kendal alan sorumlusu olduğunu açıkladı. Tunceli Pülümür’de keşif, gözetleme ve pusu faaliyeti icra eden güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensubu bir grup terörist arasında çıkan çatışmada da bir teröristin silah ve teçhizatı ile birlikte ölü olarak ele geçirildiği kaydedildi.
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