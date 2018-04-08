Gözü dönmüş adam, tartıştığı kadını 7 kez bıçaklayarak öldürdü

GAZİANTEP'İN Araban ilçesinde sürücü kursunda çalışan bir kadın, tartıştığı adam tarafından 7 kez bıçaklanarak öldürüldü.

SÜRÜCÜ KURSUNDA GÖRÜŞTÜĞÜ ADAM 7 KEZ BIÇAKLADI

Araban ilçesinde bir sürücü kursunda çalışan Sevda Betül Altıntaş (23), kursta görüştüğü Hasan Ç. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine ise Hasan Ç. Sevda Betül Altıntaş'a 7 bıçak darbesi ile ağır yaraladı.

KADIN HAYATINI KAYBEDERKEN KATİL KAÇTI

Olayın ardından koşarak kurstan çıkan Hasan Ç.'yi gören vatandaşlar ise sürücü kursuna girdiklerinde Altıntaş'ı kanlar içinde buldu.

Bir otomobil ile Araban Devlet Hastanesine götürülen Altıntaş, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

FİRARİ ZANLI HER YERDE ARANIYOR

Olay yerinde polis inceleme yaptı. Araban Devlet Hastanesi morgundaki Altıntaş'ın cenazesi ise savcılığın ön incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayın firari zanlısı Hasan Ç.'yi arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.