Görevden alınıp hapse atıldılar

25 Ocak 2016 Pazartesi 19:30
ÖZ yönetim hayaliyle hendek kazıp barikat kuran hainlere güvenlik güçleri darbe üstüne darbe indiriyor.
Doğu ve Güneydoğu'da bu amansız mücadele sürerken hainlerin yanında yer alan kamu görevlilerini de temizlemek için düğmeye basıldı.
657 sayılı devlet memurları kanununa tabi hainler arasında doktor ve hemşireler bile yer alıyor.
ASLA KABUL EDİLEMEZ
Diyarbakır ve Mardin'de yaralı teröristleri tedavi eden ya da sosyal medya üzerinden propaganda yapan doktorları bir kısmı tutuklandı. Siirt'te 85 kamu görevlisi hakkında adli ve idari işlem başlatıldı. İl Emniyet Müdürlüğü 'Hem devletten maaş alacaksınız hem de teröristlere destek vereceksiniz. Bu kabul edilemez' dedi.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 19:31