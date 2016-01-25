Görevden alınıp hapse atıldılar

ÖZ yönetim hayaliyle hendek kazıp barikat kuran hainlere güvenlik güçleri darbe üstüne darbe indiriyor.





Doğu ve Güneydoğu'da bu amansız mücadele sürerken hainlerin yanında yer alan kamu görevlilerini de temizlemek için düğmeye basıldı.





657 sayılı devlet memurları kanununa tabi hainler arasında doktor ve hemşireler bile yer alıyor.





ASLA KABUL EDİLEMEZ



