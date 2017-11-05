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Görenler bayıldı! Arapça konuşan saldırgan, kız yurdunu karıştırdı

Karaman'da kız yurduna giren siyah giyimli, yüzü saçlarıyla örtülmüş ve Arapça konuşan saldırgan, kızları korkuttu. Korkan öğrenciler sinir krizi geçirdi

Görenler bayıldı! Arapça konuşan saldırgan, kız yurdunu karıştırdı

Karaman'da kız yurduna giren siyah giyimli, yüzü saçlarıyla örtülmüş ve Arapça konuşan saldırgan, kızları korkuttu. Korkan öğrenciler sinir krizi geçirdi

05 Kasım 2017 Pazar 15:29
Görenler bayıldı! Arapça konuşan saldırgan, kız yurdunu karıştırdı
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KARAMAN'DA Kredi  Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan Kız Yurdu'nda kalan üniversite öğrencilerinden bazıları, gece odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, Arapça bir şeyler söylediğini, 'Sıra sizde', 'Öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını öne sürerek, fenalaştı. Bu durumu duyan diğer öğrencilerden de korkup sinir krizi geçirenler oldu. 8 öğrenci hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansta müdahale edildi.

SİNİR KRİZİ GEÇİRDİLER
Olay, saat 03.45 sıralarında  Hamidiye Mahallesi İbrahim Öktem Caddesi'nde bulunan ve bu yıl açılan 1400 öğrenci kapasiteli Kredi  Yurtlar Kurumu İl Müdürlüğü'ne bağlı Nefise Sultan Kız Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Yurtta kalan üniversite öğrencilerinden bir bölümü, uyurken odalarına gelen bir kişinin kendilerini korkuttuğunu iddia edip fenalaştı. Bu durumu duyan öğrencilerden bazıları da sinir krizi geçirdi.
BİNADAN AYRILMAK İSTEDİLER
Bunun üzerine yurt görevlileri, 112  Acil Servis'e haber verdi. Yurda çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Bu sırada uyanıp yataklarından kalkan öğrencilerde, korkup binayı tahliye etmek istedi. Görevlilerin iknası sonucu öğrenciler tekrar yurt binasına alındı. Fenalaşan 8 öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılırken, çok sayıda öğrenciye de ambulansla müdahale edildi.

SİYAH GİYİMLİ, YÜZÜ SAÇLARIYLA ÖRTÜLÜ
Öğrenciler, yaklaşık 2 haftadan bu yana bazı geceler odalarına giren siyah giyimli ve yüzü saçlarıyla örtülü bir kişinin kendilerini uyandırıp, yüzlerini okşadığını, Arapça bir şeyler söylediğini, 'Sıra sizde', 'Öleceksiniz' yazılı notlar bıraktığını, odalarına ve kapılarını işaretlediğini ileri sürdü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
KaramanSaldırgan
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