Gölde av yasağı başlıyor!

TÜRKİYE'nin 3755 kilometrekare yüzölçümüne sahip en büyük gölünde neslini devam ettiren inci kefali, 15- Nisan 15 Temmuz arası 3 ay süresince tatlı su ağızlarına göç ederek yumurtalarını bırakıyor. Gerçekleştirdiği kutsal yolculukta eşsiz bir görüntü sergileyen inci kefalinin, özellikle kaçak avlanma yapan balıkçıların hedefi haline gelmemesi için Van Valiliği öncülüğünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi ve Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı tarafından göl kenarındaki yerleşim birimlerinde ve tatlı su ağızlarında önemli tedbirler alınıyor.

Erçek Gölü’nün, Van Gölü havzasındaki Van Gölü’nden sonra en büyük inci kefalinin stoku içerdiğini ifade eden Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Bu gün itibarı ile Erçek Gölü’nde 2 adet tekne balıkçılık yaparak geçimlerini sağlıyor. Bildiğiniz gibi doğal kaynaklar sınırsız değil. Sürdürülebilir kaynaklardır. Eğer bu kaynakları sürdürülebilir yönetim ölçütleri içerisinde kullanabilir, devam edebilirsek bu kaynaklardan birçok insan geçimini sağlar ve birçok insan bu kaynaklardan istihdam olur. Erçek Gölü bu noktada çok güzel bir örnek. Geçmişte hiç balık yaşamayan daha sonra balıklandırılan Erçek Gölü’nde ilk başta bir tekne vardı, şimdi ise 2 tekne var. Eğer buradaki inci kefalinin stokunu koruyabilirsek buradaki tekne sayısı ilerleyen yıllarda daha da artacak. Tabi ki inci kefali balığının stokunu korumamızda ki öncelikli unsur av yasaklarına dikkat etmememizdir. Bu gün Erçek Gölü’ndeki av yasaklarına dikkatli bir şekilde uygulayabilir ve koruyabilirsek buradaki ekmek yiyen insanlar, ekmek yemeye devam edecekler. Yeterki Erçek Gölü ve Van Ggölü'ne dökülen derelere göç eden inci kefalleri üreme dönemindeki kaçak avcılardan koruyabilelim. Üreme döneminde balığın üremesine izin verelim” dedi.

“Bu yılki tedbirlerimiz her alanda olacak”

Yasakla ilgili bu seneki çalışmalarının geçen yıl olduğu gibi bu yıl da resmi kurumlarla bir araya gelerek bir çalışma yaptıklarını ifade eden Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Geçen seneki eksikliklerimiz nelerdir, bu sene alacağımız tedbirler ne olacak diye görüş alışverişinde bulunduk. Bu yılki tedbirlerimiz her alanda olacak. Bu sene yine her sene olduğu gibi dere ağızlarında jandarma görev alacak. Balığın dereden avlanmasını önlemeye çalışacak. Tabi ki inci kefali balığı yasakları üç dört aşamadan oluşuyor. Birincisi balığı üreme dönemin gölde ve derelerde avlattırmayacağız. İkincisi eğer her hangi bir sebeple balık avlanmışsa balığı taşıttırmayacağız. Üçüncüsü balığı taşıttırdık, balık merkeze girdi onu orada sattırmayacağız, satın aldırtmayacağız. Bu noktada Van Büyükşehir Belediyesi zabıta ekibinden çok gayretli bir izlenim almaktayız. Hepsi sahaya çıktı ve üreme döneminde gerek Van merkez olsun, gerek ilçeler olsun buralarda balığın satışını engelleyeceğiz. Çünkü balık satılmaz, alınmazsa otomatikmen satışı duracaktır” dedi.

“Kaçak avlanan balığın il dışına çıkmamasını önleyeceğiz”

Bu seneki diğer tedbirlerinde biri ise Bitlis yolunu kapatacaklarını vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Mustafa Akkuş, “Van Gölü havzasında kaçak avlanan inci kefali, Nevşehir’e, Diyarbakır’a, Batman ve Erzincan’a kadar birçok bölgeye ulaşıyor. Eğer bu yolları kapatabilirsek inci kefalinin Van Gölü havzasındaki yasak avcılığının büyük oranla önüne geçmiş olacağız” şeklinde konuştu.

Bu yıl balık sezonunun çok güzel geçtiğini ifade eden balıkçı Mehmet Salih Gencer, “Yasak döneminde teknelerimizi sahile çekip ağlarımızı ve teknelerimizi onaracağız. Yasakla ilgili yetkililerimizden kaçak avcılığına yönelik çalışmalarını sıklaştırmalarını istiyoruz. Zaten Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi, jandarma ve polis ekipleri tarafından son b ir kaç yıldık önlem alıyorlar. Bu konuda biz çok memnunuz. Bizim de bu işi sürdürebilmemiz için insanlarımızın da duyarlı olması lazım. Yasak avlanma yapmamaları lazım. Bizde yakından takip ediyoruz” dedi.