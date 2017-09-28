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Gökyüzünde esrarengiz cisim

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gök yüzünde görülen esrarengiz cisim, saniye saniye kaydedildi

Gökyüzünde esrarengiz cisim

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gök yüzünde görülen esrarengiz cisim, saniye saniye kaydedildi

28 Eylül 2017 Perşembe 17:59
Gökyüzünde esrarengiz cisim
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YÜKSEKOVA'DA dün akşam saatlerinde gökyüzünde esrarengiz bir cisim fark edildi. Saçtığı ışıkla beliren cisim, daha sonra ışık saçarak kayboldu. Söz konusu anları Gazeteci Erkan Çapraz saniye saniye kaydetti. O an bir düğün töreninde bulunduğunu ve düğün alanının aydınlatma sisteminde yaşanan problem nedeniyle söz konusu olayı daha erken fark etme fırsatı bulduğunu ifade eden Çapraz, o anları şöyle anlattı:

"O an ilçeye bağlı Gürdere köyünde Düzsöz ailesinin düğünündeydik. Kır düğünü şeklinde yapılan düğünün aydınlatma sisteminde yaşanan arıza nedeniyle etraf biraz karanlıktı. Yüksekova ilçesinin ışıklarını uzaktan izlerken birden gökyüzünde bir ışık belirdi. Üçgen şeklinde olan ışığı önce bir hava aracının ışığı olarak yorumladık. Gittikçe büyüyen ve bir hava aracının saçabileceği ışıktan daha büyük bir ışık hali alınca düşen bir hava veya uzay aracı olabileceğini düşündük. Biraz sonra üçgen şeklindeki ışık topunun saçtığı cisim dönmeye ve uzaklaşmaya başladı. Kameramla o anları saniye saniye kaydederken bir yandan da çevremde benimle beraber cismi izleyen arkadaşlarla olup bitene anlam vermeye çalışıyorduk. Son olarak cisim etrafında dönerek uzaklaşmaya ve gözden kaybolmaya başladı. Saçtığı ışıklar Samanyolu'nu andırdı. Uzun süre aynı yere doğru baksak da bir daha bir şey görmedik. Düşen bir gök taşından çok yukarı veya yatay şekilde hareket eden bir cismi andırdı" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaGökyüzü
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