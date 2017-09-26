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Göksel Gümüşdağ’dan İBB başkanlığına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Kadir Topbaş’ın istifasının ardından belediye başkanlığıyla ilgili soruyu yanıtladı. Gümüşdağ, yeni başkanın perşembe günü seçileceğini söyledi

Göksel Gümüşdağ’dan İBB başkanlığına ilişkin açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Kadir Topbaş’ın istifasının ardından belediye başkanlığıyla ilgili soruyu yanıtladı. Gümüşdağ, yeni başkanın perşembe günü seçileceğini söyledi

26 Eylül 2017 Salı 12:52
Göksel Gümüşdağ’dan İBB başkanlığına ilişkin açıklama
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SPOR İstanbul’un düzenlediği Vodafone 39. İstanbul Maratonu’nun basın toplantısına katılan İstanbul Büyükşehir Başkan Vekili Göksel Gümüşdağ, Kadir Topbaş’ın istifasının ardından boşalan koltuğun perşembe günü dolacağını söyledi. 13,5 yıldan bu yana başkan vekilliği görevini yürüttüğünü ifade eden Gümüşdağ, “Ben 13,5 yıldır İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği görevini yürütmekteyim ve hala görevimde aktifim. Perşembe günü İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde yeni belediye başkanımızı seçeceğiz. Dolayısıyla o gün o meclisten hangi arkadaşımız çıkarsa çıksın var gücümüzle arkasında olacağız. Çünkü İstanbul kenti hizmete ara veremez. Hemen yeni belediye başkanımızla İstanbul halkına, İstanbul kentine hizmet etmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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