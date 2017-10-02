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Gökçeada belediye başkanı, partisinden istifa etti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin belediye başkanı Ünal Çetin, partisi MHP'den istifa etti

Gökçeada belediye başkanı, partisinden istifa etti

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinin belediye başkanı Ünal Çetin, partisi MHP'den istifa etti

02 Ekim 2017 Pazartesi 19:40
Gökçeada belediye başkanı, partisinden istifa etti
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ÇETİN, yaptığı yazılı açıklamada, partisinin her kademesinde mücadele vermekten onur duyduğunu bildirdi.

Partisinin ülkenin geleceğiyle ilgili verilen kritik kararlar noktasında takındığı tutumun kendisini ve vatan sevdalılarını hayal kırıklığına uğrattığını vurgulayan Çetin, açıklamasında şunları kaydetti:

"Demokratik hayatın temel unsuru olan partim içinde sadece demokrasiye olan inançlarıyla farklı fikirlere sahip ülke sevdalılarının disiplin kurullarına sevkleri; hatta partiden ihraçlarıyla devam eden süreç; partim içinde özgür düşünce ile siyaset yapma imkanının kalmadığını da göstermiş durumdadır. Tüm bu gelişmelerle birlikte bugün şahsım adına ne yazık ki siyasi bir yol ayrımına gelinmiştir. Bizler siyaseti, kişisel menfaatleri için değil aksine idealleri ve hizmet ettikleri halkın gelişmesi için yapanlardanız. Bu inançla sonuç olarak, Gökçeadalılardan aldığımız güç ve destekle yapılan hizmetleri her geçen gün daha da arttıracağımızı, Adamızın ülkemizin en nadide, en güzel parçası olması noktasında tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğimizi bildirerek, bugün itibariyle Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden istifa etmiş olduğumu tüm kamuoyuna saygıyla beyan ederim."

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