Göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

ALINAN bilgiye göre, Şırnak merkez Toptepe mevkisinde 7 işçinin hayatını kaybettiği 1 Nolu maden ocağında 17 Ekim’de meydana gelen göçükte yaralanan Sıddık Kabak, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 2 beyin ameliyatı geçiren Kabak, Gaziantep’e sevk edilmişti. Kabak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sıddık’ın cenazesi Şırnak’ta defnedilecek.