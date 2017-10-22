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Göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

Şırnak’ta 7 kişinin hayatını kaybettiği maden göçüğünde yaralanan ve 5 gündür tedavisi süren Sıddık Kabak, hayatını kaybetti

Göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

Şırnak’ta 7 kişinin hayatını kaybettiği maden göçüğünde yaralanan ve 5 gündür tedavisi süren Sıddık Kabak, hayatını kaybetti

22 Ekim 2017 Pazar 12:37
Göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti
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ALINAN bilgiye göre, Şırnak merkez Toptepe mevkisinde 7 işçinin hayatını kaybettiği 1 Nolu maden ocağında 17 Ekim’de meydana gelen göçükte yaralanan Sıddık Kabak, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 2 beyin ameliyatı geçiren Kabak, Gaziantep’e sevk edilmişti. Kabak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sıddık’ın cenazesi Şırnak’ta defnedilecek.

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şırnakGöçükGaziantep
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