Göçükte yaralanan işçi hayatını kaybetti

ALINAN bilgiye göre, Şırnak merkez Toptepe mevkisinde 7 işçinin hayatını kaybettiği 1 Nolu maden ocağında 17 Ekim’de meydana gelen göçükte yaralanan Sıddık Kabak, kaldırıldığı Devlet Hastanesinde tedavi altına alınmıştı. 2 beyin ameliyatı geçiren Kabak, Gaziantep’e sevk edilmişti. Kabak, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen bu sabah saatlerinde hayatını kaybetti. Sıddık’ın cenazesi Şırnak’ta defnedilecek.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.