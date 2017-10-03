Göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon: 15 gözaltı

GÖÇMEN Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyelileri Türkiye'ye kaçak yollarla para karşılığı sokan bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekeye operasyon yapıldı. Operasyonda, sınır birliklerinde görevli bir uzman çavuş, bir uzman onbaşı ile birlikte toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 267 Suriyeli de yakalandı. Suriyeliler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler sorguya alındı. Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak geçenlerin 1000 dolar ödediği ileri sürülen şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, aralarından biri, "İspatlanmamış; niye çıkanları çekiyorsunuz?" dedi, bir diğeri ise "Çekin çekin ağabey, elinize sağlık" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.