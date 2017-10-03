Göçmen kaçakçılığı şebekesine operasyon: 15 gözaltı

GÖÇMEN Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriyelileri Türkiye'ye kaçak yollarla para karşılığı sokan bir şebekeyi takibe aldı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şebekeye operasyon yapıldı. Operasyonda, sınır birliklerinde görevli bir uzman çavuş, bir uzman onbaşı ile birlikte toplam 15 şüpheli gözaltına alındı. Şebeke tarafından ülkeye kaçak yollarla sokulduğu belirlenen 267 Suriyeli de yakalandı. Suriyeliler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, şüpheliler sorguya alındı. Suriye'den Türkiye'ye kaçak olarak geçenlerin 1000 dolar ödediği ileri sürülen şüpheliler sorgularının tamamlanmasının ardından geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Şüpheliler adliyeye sevk edilirken, aralarından biri, "İspatlanmamış; niye çıkanları çekiyorsunuz?" dedi, bir diğeri ise "Çekin çekin ağabey, elinize sağlık" diyerek gazetecilere tepki gösterdi.