Göçmen kaçakçılığı operasyonu

BURDUR'UN Çavdır ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına gitmeye çalışan 150 kaçak ve sığınmacı yakalandı.

Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, Türkiye'ye yasa dışı yollardan giren yabancı uyruklu kişilerin bir kısmını ilçede dolaşırken, bir kısmını da 4 otobüsün içerisinde beklerken yakaladı.

Gölhisar Belediyesi Spor Salonuna yerleştirilen Pakistan, Afganistan, Bangladeş, Somali, Suriye, Çin, İran ve Irak uyruklu kaçak ve sığınmacılara, gıda ve battaniye yardımı yapıldı.

Kaçaklara organizatörlük yaptığı belirlenen 5 kişiden biri gözaltına alınırken, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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