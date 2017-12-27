Gizli buzlanma kazaya neden oldu

KAZA sabah saatlerinde Metek Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Metek Konutları’ndan kent merkezi istikametine gitmekte olan A. E. idaresinde ki 81 AY 953 plakalı otomobil gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Takla atan aracın içerisinde bulunan sürücü A. E. yaralandı. Yaralı sürücüsü Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, kazayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.
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