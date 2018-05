Gizemli kız, dün gece mezarlığa gelmedi! Sırrı bu yöntemle çözülecek

ÇORUM'DA genç bir kız 5 gündür geceleri mezarlığa gelerek bir mezarın başında ağladığı görevliler tarafından fark edildi. Görevliler, kendilerini fark ettikten sonra kaçan kıza not bırakıp yardımcı olmak istemişti. Esrarengiz olayla ilgili sır perdesini aralamak isteyen polisler, son gün kız gelmeyince mezarlığa gece görüşlü kamera yerleştirdi.

4 GECE ÜST ÜSTE GELİP MEZARLIKTA AĞLIYORDU

Ulu Mezarlık'ta bir kabrin başına gelerek ağlayan genç kızı bulmak için Çorum Emniyet Müdürlüğü geniş çaplı bir çalışma başlattı. Dün gece polis ekipleri gizemli kızı bulmak için mezarlıkta arama yaptı.

MEZARLIĞA EMNİYET ŞERİDİ ÇEKİP HER YERE POLİS YERLEŞTİRDİLER

Akşam saatlerinden itibaren Ulu Mezarlığın bulunduğu Hıdırlık Caddesi ve ara sokaklar emniyet şeridi çeken polis ekipleri mezarlık çevresini yaya ve araç trafiğine kapatırken, tüm giriş çıkışlara ile mezarlık içerisine ekipler yerleştirildi. Geç saatlere kadar süren aramalardan yine sonuç alamayan polis ekipleri mezarlığın her tarafını didik didik aradı.

MERAKLI VATANDAŞLAR ÇEKİRDEK ÇİTLEYEREK İZLEDİ

Esrarengiz olayın çözülmesi için emniyet güçleri aralıksız çalışmalarını sürdürürken vatandaşlarda çalışmalar başladığı andan itibaren Ulu Mezarlığa akın etti. Mezarlığın giriş ve etrafında toplanan vatandaşlar çalışmaları meraklı gözlerle izledi. Bazı vatandaşlar çalışmaları cep telefonları ile görüntülemeye çalışırken bazıları da ellerine aldıkları çekirdekleri çitleyerek olup bitenleri seyretti.

ARKA TARAFTAN GİRİP İZLEMEYE ÇALIŞANLAR PANİK YARATTI

Polis ekipleri mezarlıkta araştırma yaparken bir grubun Ulu Mezarlığın arka tarafından bulunan duvara merdiven dayayarak içeriye atlamaya çalışması hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Gruba müdahale eden polis ekipleri bölgeye toplanan meraklı vatandaşları olay yerinden uzaklaştırdı.

GÖREVLİLER YİNE NOT VE KAĞIT KALEM BIRAKTILAR

Esrarengiz olayın ardından mezarlıktaki görevliler, kızın görüldüğü iddia edilen mezarın üzerine not bıraktı. "Her gece oraya gelip neden ağlıyorsun, derdin ne? Yardımcı olalım, bize not bırak" ifadelerinin bulunduğu notun yanına ayrıca not kağıtları ve bir kalem bırakıldı.

GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN GECE GÖRÜŞLÜ KAMERA BIRAKILDI

Ancak dün gece yine görülen kız nota karşılık vermedi. Bugün genç kızın ağladığı belirtilen mezarın yakınına bölgeyi tamamen görüntüleyen gece görüşlü bir adet güvenlik kamerası takıldı.