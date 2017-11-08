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Gizemli kazıdan ne çıktığı belli oldu

Mersin’in Tarsus İçesi 82 Evler Mahallesi’nde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazı çalışmaları 3 Kasım’da ani bir kararla bitirildi

Gizemli kazıdan ne çıktığı belli oldu

Mersin’in Tarsus İçesi 82 Evler Mahallesi’nde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazı çalışmaları 3 Kasım’da ani bir kararla bitirildi

08 Kasım 2017 Çarşamba 09:02
Gizemli kazıdan ne çıktığı belli oldu
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MERSİN'İN Tarsus ilçesi 82 Evler mahallesinde, MİT ve Özel Harekât polislerinin gözetiminde 1 yıl süren gizemli kazı çalışmaları 3 Kasım’da ani bir kararla bitirildi. Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nden Mersin İl Kültür Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda kazı buluntularına dair bilgiler de yer aldı.
Habertürk'ten Hakan Bulut'un haberine göre yazıda 82 Evler mahallesi'nde 3. derece arkeolojik SİT alanında Tarsus Müze Müdürlüğü başkanlığında gerçekleştirilen kazı çalışmalarına ilişkin 2 Kasım tarihli uzman raporunun incelendiği belirtildi.
 
"Söz konusu raporda, anılan alanda gerçekleştirilen kazı çalışmalarında 1 adet bronz sikke, kırık sütun parçası, etütlük durumda seramik parçaları haricinde envanterlik nitelikte taşınır- taşınmaz kültür varlığına rastlanmamış olması nedeniyle kazı çalışmalarının sonlandırılması kanaatine varıldığı belirtilerek, alanda açılan 3 kazı çukurunun can ve mal güvenliği açısından kapatılması talep edilmektedir.  Bu kapsamda bahse konu kazı çukurlarının yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında gerekli güvenlik tedbirleri alınması kaydıyla iliniz, Tarsus Müze Müdürlüğü'nce kapatılması ve sonucunda bakanlığımız Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne bilgi verilmesi hususlarında bilgilerinizi ve gereğini rica ederim."

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GİZEMLİ KAZIMersinTarsusMit
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