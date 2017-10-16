Gitmek istemeyince yavrusunun gözünün önünde vurdular

KARS'TA yaklaşan sonbahar dolayIsıyla dışarı bırakılan atları çalmak isteyen hırsız ya da hırsızlar, kendileriyle gitmeyen atı başından vurarak telef etti.

VATANDAŞLAR ATLARINI MERAYA BIRAKIYOR

Türkiye'nin en soğuk illerinden biri olan Kars'ta ot ve saman sıkıntı çeken vatandaşlar, atlarını meraya bırakmaya başladı. Son yıllarda bunu fırsat bilen hırsızlar, doğaya bırakılan atları çalmaya başladı.

TAYIN ÖNÜNDE ANNESİNİ VURDULAR

Önceki gün Arpaçay'a bağlı Melihköy'de de benzer bir olay yaşandı. Ancak gözü dönen hırsızlar kendileriyle gelmek istemeyen atı vurarak telef etti. Bu esnada yerde cansız yatan annesinin başında bekleyen tayı görenler gözyaşlarına hakim olamadı.