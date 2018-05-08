Gişelerde ilginç manzara! İkisi de inat edince...

PAZAR günü sabah saatlerinde Kartal Samandıra gişelerinde meydana gelen olayda 22 FL 627 plakalı kamyonet, ve 34 NU 0378 plakalı otomobil sürücüleri, aynı gişeden geçmek için inatlaştı. İki araç da aynı gişeye girince, ortaya ilginç görüntüler çıktı. Aynı gişeye sıkışan iki araç, polisin ve çekicilerin uğraşları sonucu kurtarıldı. İlginç olay güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı.
Benzer bir olay yaklaşık bir yıl önce de aynı gişede yaşanmıştı .
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