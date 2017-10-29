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Giresun'da yakalanan PKK'lı bülbül gibi öttü! Kaçacak delik arıyorlar

Giresun'un Dereli ilçesi kırsalında yakalanan PKK'lı terörist, bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahları tek tek anlattı

Giresun'da yakalanan PKK'lı bülbül gibi öttü! Kaçacak delik arıyorlar

Giresun'un Dereli ilçesi kırsalında yakalanan PKK'lı terörist, bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahları tek tek anlattı

29 Ekim 2017 Pazar 12:18
Giresun'da yakalanan PKK'lı bülbül gibi öttü! Kaçacak delik arıyorlar
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GİRESUN'UN Dereli ilçesi kırsalında yakalanan  PKK'lı terörist, bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahları en ince noktasına kadar anlattı.

TERÖRİSTLER SÜREKLİ YER DEĞİŞTİRİYOR

Dereli ilçesi Kulakkaya yaylası kırsalında geçtiğimiz hafta başında aç kalınca yiyecek bulabilmek için ormandan yerleşim alanına inen  PKK'lı Mustafa Tolucan yayla sakinlerinin ihbarı sonrası yakalanarak gözaltına alınmıştı. O teröriste sorgusunun ardından araziye çıkartılarak yer göstermesi yaptırıldı. Operasyonlar nedeniyle bölgede 3 aydır nefes alamadıklarını belirten teröristin, arazide yer göstermesiyle  PKK'lı grubun sürekli yer değiştirdiği çok sayıda sığınak ortaya çıkarıldı.

NASIL ATEŞ YAKTIKLARINI ANLATTI

Elleri kelepçeli halde araziye götürülen terörist, ormanlık alanda fazla duman çıkarmadan ve dikkat çekmeden nasıl ateş yaktıklarını da uygulamalı olarak anlattı, ateşi yaktıktan sonra da nasıl iz bırakmadıklarını gösterdi. Tolucan'ın güvenlik güçlerine "Küçük bir çukur açıyoruz. Bunun altına odunlar alev aldığında toprakla temas etmemesi ve duman çıkarmaması için taş koyuyoruz. Sonrasında ateşi yakıyoruz. Testere ile kestiğimiz küçük odunları toprakla temas ettirmiyoruz ki fazla duman çıkarmasın. Sonrasında ateş sönünce iz bırakmamak için o çukuru toprakla kapatıyoruz ki kimse görmesin" dediği görüldü.

PKK'lı grubun bölgeye giriş ve çıkış yaptıkları güzergahlarla ilgili bilgi veren teröristin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyonların sürdüğü kaydedildi.

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GiresunDereliPKKGüncel
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