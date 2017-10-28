Gıda malzemesi yüklü kamyon şarampole devrildi: 2 yaralı

EDİNİLEN bilgiye göre, Tokat-Sivas Karayolu Kızıleniş Mevkinde Ali Yıldırm idaresindeki 34 FZ 7726 plakalı kamyon yağmur yağışı sonucu kayganlaşan yokuş aşağı yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yol kenarındaki ağaçlara çarparak yaklaşık 10 metre yükseklikten tarlaya devrilen kamyonun şoförü ve araçta yolcu olarak bulunan Hüseyin Aydın yaralı olarak kurtuldu. Yaralılar 112 Acil Yardım ekipleri tarafından ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili trafik ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.