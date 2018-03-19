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Günlük Burç Yorumu - 19 Mart 2018 Pazartesi
19 Mart Günlük Burç Yorumu

Gezmek isteyen 5 aylık hamile kadını kocası başından vurdu

Bursa'da birlikte yaşadığı 5 aylık hamile eski eşi ile tartışan koca tabancasıyla bir el ateş etti. Kocanın iddiasına göre tabanca yanlışlıkla ateş aldı. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır

Gezmek isteyen 5 aylık hamile kadını kocası başından vurdu

Bursa'da birlikte yaşadığı 5 aylık hamile eski eşi ile tartışan koca tabancasıyla bir el ateş etti. Kocanın iddiasına göre tabanca yanlışlıkla ateş aldı. Hastaneye kaldırılan kadının durumu ağır

19 Mart 2018 Pazartesi 09:19
Gezmek isteyen 5 aylık hamile kadını kocası başından vurdu
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BURSA'NIN İnegöl İlçesi'nde Hüseyin P. (36) isimli kişi beraber yaşadığı 5 aylık hamile eski eşi Merve P.'yi (27) elinden silahı almak isterken yanlışlıkla vurdu. Kafasından vurularak ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırıldı.

DIŞARI ÇIKIP GEZMEK İSTEDİ

Olay İnegöl İlçesi Turgutalp Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu sokakta bulunan 3 katlı binanın üçüncü katındaki dairede meydana geldi. Birlikte yaşadıkları öğrenilen eski eşi 5 aylık hamile Merve P. ile Hüseyin B. arasında genç kadının birlikte dışarı çıkıp gezmek istemesi üzerine tartışma çıktı.

Merve P.'nin talebini reddeden Hüseyin P. bir süre dışarı çıktıktan sonra tekrar eve geldi. Evde otururken Hüseyin P.'nin silahını alan kadın, silahı kendisine doğrulttu. Hüseyin P. kadının elindeki silahı almak isterken silah bir anda ateş aldı. Merve P.'nin yanağından giren kurşun kafasının arkasından çıktı. Kanlar içinde yere yığılan kadını kucağına alarak daireden çıkan Hüseyin P. alt komşularından yardım istedi.

KADININ DURUMU AĞIR

Bunun üzerine durum 112 Acil Servis'e ve polise haber verildi. Ağır yaralanan kadına, ilk müdahale olay yerine sevk edilen ambulansta yapılırken, Merve P. İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Hastanede yapılan tetkikler sonucunda 5 aylık hamile olduğu tespit edilen ve durumu ciddiyetini koruyan genç kadın buradan da ambulansla Şevket Yılmaz Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Alkollü olduğu tespit edilen Hüseyin P. ise apartmanın giriş kapısında bir anda yere düşerek bayıldı. Hüseyin P. de ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
BursaTurgutalpMustafa Pehlivanoğlu
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