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Gerilim! Halk otomatik silahlarla sokağa çıktı

Erbil'de toplanan grup, Irak güçlerinin Kerkük'ten bu kente doğru harekete geçtiği iddiası üzerine gösteri yaptı. Otomatik silahlarla havaya ateş açan göstericiler emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı

Gerilim! Halk otomatik silahlarla sokağa çıktı

Erbil'de toplanan grup, Irak güçlerinin Kerkük'ten bu kente doğru harekete geçtiği iddiası üzerine gösteri yaptı. Otomatik silahlarla havaya ateş açan göstericiler emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı

19 Ekim 2017 Perşembe 09:48
Gerilim! Halk otomatik silahlarla sokağa çıktı
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IRAK güçlerinin, Kerkük'ten yaşadıkları kente doğru  hareket etmeye başladığı iddiası üzerine Erbil'de toplanan bir grup vatandaş  gösteri düzenledi. 
 
Erbil'in en işlek caddelerinden İskan'da bir araya gelen onlarca  kent sakini, Irak güçlerinin kente doğru harekete geçtiği iddiasına karşı gösteri  düzenleyip, ellerindeki otomatik silahlarla havaya ateş açmaya başladı.
Caddede toplanan ve Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrakları  taşıyan grup, Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Haşdi Şabi karşıtı slogan attı.
Göstericilerin kesintisiz bir şekilde havaya ateş açması nedeniyle  olay yerine gelen emniyet güçleri, silah taşıyan vatandaşları gözaltına aldı.
 
Duhok kentinde ise Kerkük'te Haşdi Şabi'ye karşı gelen Kürt  göstericilere destek için yürüyüş yapıldı. Diyala'nın Hanekin ilçesinde de Haşdi  Şabi'ye karşı gösterilerin artması üzerine geçici bir süreliğine sokaka çıkma  yasağı ilan edildiği ileri sürüldü.
 
IKBY Güvenlik Ajansıdan yalanlama
IKBY Güvenlik Ajansı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı haber  siteleri ve televizyonlarında Erbil üzerinde tehlike olduğu ve Irak güçlerinin  askeri hareketliliğe başladığı iddiaları yalanladı.  
Açıklamada, "Erbil kenti üzerinde herhangi bir tehlike olmadığı gibi  hiçbir askeri hareketlilik de söz konusu değildir. Peşmerge tam bir hazırlık  içerisinde." ifadelerine yer verildi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Irak Kürt Bölgesel YönetimiErbilKerkük
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