Gerginlik! Polis eylem yapan vatandaşlara müdahale etti

ILISU Barajının tamamlanmasının ardından Batman'ın Hasankeyf ilçesinde bir yandan yeni yerleşim biriminde çalışmalar devam ederken, evler teslim edilmeden vatandaşların çıkarılmak istenmesi olaylara neden oldu.
"EVLERİMİZ TESLİM EDİLMEDEN EVDEN ÇIKMAMIZ İSTENİYOR"
Sabah evlerinin yıkılmaması için yürüyüş yapan ve basın açıklaması yapmak isteyen vatandaşlara polis müdahale etti. Yolu trafiğe kapatıp oturma eylemi yapan Hasankeyfliler "Henüz yeni yerde evler ve iş yerleri teslim edilmedi. DSİ şimdiden evlerimiz ve iş yerlerimizden çıkmamızı istiyor. Bu haksızlıktır" diyerek yürüyüş düzenledi.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Çocuklarını da okula göndermeyen Hasankeyfliler, Kaymakamlığa yürümek istedi. Polisin izin vermemesi üzerine yolda oturma eylemi yapan vatandaşlara polis biber gazı ile müdahale etti.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.