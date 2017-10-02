Genelkurmay Başkanı Akar İran’da

ORGENERAL Hulisi Akar’ı Tahran’ın Mehrabad Hava Limanı'nda İran Genelkurmay Başkan Yardımcısı Tuğgeneral Kadir Nizam ile Türkiye'nin Tahran Büyükelçisi Rıza Hakan Tekin ve Askeri Ateşe Albay Ömer Özgül karşıladı.
Hulusi Akar ve İranlı yetkililerin ikili ilişkiler, IKBY referandumu, sınır güvenliği, askeri işbirliği, kaçakçılıkla mücadele ve Suriye krizi ve bölgesel meseleleri görüşmesinin beklendiği kaydedildi.
Hulisi Akar’ın bugün İran Mili Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Şemhani ile bir görüşme yapacağı belirtildi.
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