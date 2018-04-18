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Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Yalova'da 15 aile, İstanbul'da 2001 yılında vefat eden genelev patroniçesi Matild Manukyan'dan kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri apartmandaki dairelerden, Yalova Valiliği kararıyla çıkarıldı

Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor

Yalova'da 15 aile, İstanbul'da 2001 yılında vefat eden genelev patroniçesi Matild Manukyan'dan kendilerine miras kaldığını öne sürdükleri apartmandaki dairelerden, Yalova Valiliği kararıyla çıkarıldı

18 Nisan 2018 Çarşamba 18:04
Genelev patroniçesi Manukyan'ın mirası paylaşılamıyor
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GENELEV patroniçesi olarak bilinen, eski eski vergi rekortmeni Matild Manukyan'ın ölümünden sonra, mirasçı olduklarını iddia eden 15 aile, Manukyan'ın Yalova'da Gazipaşa Caddesi üzerindeki deniz manzaralı 5 katlı apartmanına yerleşti. Yalova Valiliği kararıyla aileler bugün dairelerden çıkarıldı.

Uygulamaya tepki gösteren aileler, Matild Manukyan'ın gerçek mirasçıları olduklarını iddia etti. Bazı kişiler, tahliye sırasında çıkan arbede sonrası polis tarafından gözaltına alındı. Matild Manukya'nın oğlu Kerope Çilingir'in avukatı aracılığı ile sürdürülen tahliye işlemleri sırasında polis güvenlik önlemleri aldı.

Matild Manukyan'ın mirasçısı ve ailenin 4'üncü kuşaktan torunu olduğunu iddia eden Adem Bahçevan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Gerçek ismi Matild Muradyan'dır. Armenak Chah Muradyan'ın kızıdır kendisi. Fakat elimizdeki belgelerle, 2001 yılından beri açtığımız mahkemelerle, bu işin bir türlü üstesinden gelemedik. Devlet büyüklerimizin de yanına gittik, onlardan da haber çıkmadı" dedi.

Haksızlığa uğradıklarını ileri süren Bahçevan, "Bizim murisimiz Matild Muradyan 1914 doğumludur. Buradaki Matild Manukyan dedikleri de 1914 doğumludur. Bizim murisimiz 2001 ölümlü Matild Maradyan; Matild Manukyan da 2001 ölümlüdür. İkisi de Ermeni asıllı. Bu evraklar bize Fransa'dan geldi. Hiçbir şekilde yasa dışı bir şey yapmadık. Yasayı takip ederek bütün işlemlerin hepsini yaptık, lakin gelinen noktada bize hiç kimse yardımcı olmadı. Matild Muradyan'ın gerçek varislerini, oğlu denilen Kerope Çilingir'in vasıtasıyla kurmuş oldukları tezgâhla, bizi oturmuş olduğumuz evlerimizden atmaya çalışıyorlar" diye konuştu.

Ellerinde veraset ilamı olduğunu kaydeden Bahçevan, "Matild Manukyan'ın kim olduğu Matild Muradyan'ın kim olduğu, Armenak Chah Muradyan'ın kim olduğu belli. Biz Ermeni değiliz. Nenemiz Ermeni asıllı. Büyükbabamın 4 hanımı var. Dört hanımın biri Ermeni asıllıdır. Biz bunun çocuklarıyız, Müslümanız. Bize burada zulüm ediliyor. Bize böyle bir tezgâh kuruyorlar. Büyüklerimiz bu konuyu aydınlatsın. 17 yıldır bu çileyi ailemiz çekiyor. Dünyanın dört bir yanında gayrimenkullerimiz mevcuttur. Milyarlarca dolar mirasımız söz konusudur. Biz Matild Manukyan'ın gerçek mirasçılarıyız. Soy ağacından da bakabilirler. 3091 sayılı Kanun gereği çıkarmak istiyorlar, sahipsiz gösterip. O şekilde dışarıya atmaya çalışıyorlar" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
YalovaGenelevManukya
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