Gençler herkesin içinde bir anda yumruk yumruğa girdi

OLAY, Denizli’nin Pamukkale ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle iki genç grup arasında tartışma çıktı. 17 yaşındaki H.T., ismini vermek istemeyen bir gençle henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştı.

Tartışma bir anda yumruklu, tekmeli kavgaya dönüştü. Herkesin içinde bir anda başlayan kavgaya iki gencin diğer arkadaşları da dahil oldu. Yol ortasında tekmeli ve yumruklu kavgaya tutuşan gençleri vatandaşlar şaşkın bakışlarla izlerken, bazı vatandaşlar ise panikledi. Yunus polis ekiplerinin kısa sürede olay yerine gelmesiyle kavga son buldu.

Polis ekipleri, birbirinden şikayetçi olmayan iki grubun kimliklerini kontrol ettikten sonra, gençleri serbest bıraktı. Polis ekipleri, her iki tarafı da ayrı ayrı yönlere göndererek kavgayı sonlandırdı.