Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 19°
gök gürültülü hafif yağmurlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU YAZARLAR
BİST
107211
ALTIN
152.922
DOLAR
3.7309
STERLİN
4.8964
EURO
4.3890
Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan 30 uygulama
Android'de kısa süreliğine ücretsiz olan...
iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini bozdu!
iOS 11, iPhone’ların hesap makinesini...
Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı
Google 'bedava internet' dağıtmaya başladı
banner468

Genç yaşta toprağa verildi

Akcakoça D-655 karayolu Kabalak mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Mandacı, gözyaşları arasında toprağa verildi

Genç yaşta toprağa verildi

Akcakoça D-655 karayolu Kabalak mevkisinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden 22 yaşındaki Ferhat Mandacı, gözyaşları arasında toprağa verildi

24 Ekim 2017 Salı 17:39
Genç yaşta toprağa verildi
banner404

KAZA, sabah saatlerde Akcakoça D-655 Karayolu Kabalak mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca yönüne seyreden 20 yaşındaki Ferhat Mandacı’nın kullandığı 67 SG 227 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan otomobil yolun sağındaki beton bariyerlerin üzerinden aşağıya uçtu. Sürücü Mandacı olay yerinde hayatını kaybetti. Ferhat Mandacı'nın 1 Kasım’da askere gitme hazırlığı içinde olduğu belirtildi.
Alaplı Devlet Hastanesinde alınan ve köye getirilen Mandacı'nın cenazesi, Çamlıbel köyü Camii'sinde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Alaplı’ları üzüntüye boğan cenaze törenine siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı. 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Alaplı Devlet HastanesiFerhat Mandacı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hırsızlık yapan anne kaçtı, kızı yakalandı
Hırsızlık yapan anne kaçtı, kızı yakalandı
Tekstil fabrikasında yangın
Tekstil fabrikasında yangın
Vali yardımcısına FETÖ'den 6 yıl hapis
Vali yardımcısına FETÖ'den 6 yıl hapis

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim