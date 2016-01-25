Genç ve üvey babası birbirlerini bıçakladı

25 Ocak 2016 Pazartesi 17:30
EDİNİLEN bilgiye göre, Emek Mahallesi Anadolum sokakta aynı evde yaşayan Mert T.(20) ve üvey babası Murat Ü.(36), bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Psikolojik tedavi gördüğü iddia edilen Mert T., tartışmanın da büyümesi ile mutfaktan aldığı ekmek bıçağı ile Murat Ü.’ye saldırdı. Üvey baba Murat Ü.’nün de karşılık vermesi üzerine Mert T. karın bölgesinden yaralandı. Çevredeki vatandaşların evden gelen kavga seslerini polis ekiplerine bildirmesi üzerine olay yerine kısa sürede gelen ekipler, üvey baba ve oğlunu yaralı şekilde buldu. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralıları farklı hastanelere kaldırdı.
Yaralıların hayati tehlikesi bulunmazken, olayla alakalı soruşturma sürüyor.
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Son Güncelleme: 25.01.2016 17:31