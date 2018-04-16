Genç müzisyenin son anları! O an kamera kayıttaydı...



GAZİANTEP Güzel Sanatlar Fakültesi Konservatuvar Bölümü son sınıf öğrencisi İsmail Değirmenci (25), 6 Nisan gecesi, harçlığını çıkarmak için çalıştığı barda müzisyenlerin ‘alatura’ adını verdiği müzik çalınırken verilen bahşişleri arkadaşları ile birlikte topladı ve bölüştü. Ancak, garsonlar bu bahşişlerden kendilerine de verilmesini isteyince, aralarında tartışma çıktı. İddiaya göre işletme müdürü Yusuf B. ile garsonlar Mehmet A. ve Mehmet D., İsmail Değirmenci’ye saldırdı. 3 kişi tarafından öldüresiye dövülen Değirmenci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın zanlıları ise, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatan Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı polisler, mekanda ve bölgedeki güvenlik kameralarını topladı. Olayın görgü tanıklarının ifadelerine aldı. Soruşturma dosyasına giren olay anına ait görüntülere milliyet.com.tr ulaştı. Görüntülerde barın kapısına çıkan İsmail Değirmenci, daha sonra yaralı vaziyatte karanlık sokakta katil zanlılarından kaçmaya çalışıyor. Katil zanlıları, 100 metre uzaklaştıktan sonra yere yığılan Değirmenciyi burda da dövmeye devam ediyorlar.

“VURMA NEFES ALAMIYORUM”

Emniyet birimleri yaptıkları çalışmayla vahşi cinayetin tüm detaylarını ortaya çıkarttı. Güvenlik kamerası görüntüleri ve görgü tanıklarının anlatımına göre, ‘bahşiş’ nedeniyle başlayan tartışma gece saatlerinde dönüştü. 3 katil zanlısı, tekme tokatlarla Değirmenciyi döverken, barın merdivenlerinden aşağı attı. Kendisini toparlayarak kaçmaya çalışan İsmail Değirmenci, karanlık sokakta 100 metre ilerledikten sonra yere yığıldı. Görgü tanığı otopark görevlisi yere yığılan Değirmenciyi kaldıralarak, koluna girdi. Ancak, peşinden gelen garsonlardan Mehmet D. tekme atarak, Değirmenciyi tekrar yere düşürdü. Küfürler yağdırarak, teklemediği sırada Değirmenci, “Vurma nefes alamıyorum” diyerek, son cümlesini kurdu. Daha sonra olay yerinde bayılan Değirmenciyi çevredeki vatandaşlar hastaneye kaldırdı. Değirmenci, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede sabah 09.30’da hayata gözlerini yumdu.

“BU CİNAYET CANAVARCA HİSLE İŞLENMİŞTİR”

İsmail Değirmenci’nin vahşi bir şekilde öldürüldüğünü söyleyen Değirmenci ailesinin Avukatı Nesrin Tuncel, “3 kuruş para için gencecik çocuğu vahşi bir şekilde öldürdüler. Tutuklama müzekkeresinde 3 katil zanlısı, ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak suçlamasıyla tutuklandı. Bu çocuğu döve döve öldürdüler. Bu cinayeti canavarca hisle işlenmiştir. Tutukluluk gerekçesinin bu nedenle olması gerekiyordu.” dedi.