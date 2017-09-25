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Genç kızı taciz ettiği iddiasıyla dövüldü

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde yaşayan 51 yaşındaki E.S., daha önce birlikte olup, sonrasında ayrıldığı 19 yaşındaki genç kıza tekrar mesaj attığı iddiasıyla, yakınlarınca dövüldü

Genç kızı taciz ettiği iddiasıyla dövüldü

Denizli'nin Pamukkale İlçesi'nde yaşayan 51 yaşındaki E.S., daha önce birlikte olup, sonrasında ayrıldığı 19 yaşındaki genç kıza tekrar mesaj attığı iddiasıyla, yakınlarınca dövüldü

25 Eylül 2017 Pazartesi 18:50
Genç kızı taciz ettiği iddiasıyla dövüldü
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OLAY, dün saat 23.00 sıralarında, Pamukkale İlçesi İncilipınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede kiraladığı apartta kalan E.S., iddiaya göre, daha önce birlikte olduğu, ancak ayrıldığı genç kıza tekrar cep telefonundan mesaj yazdı. E.S.'nin teklifini reddeden genç kız, yakınlarına cep telefonundan mesajla taciz edildiğini söyledi. Yakınları, cep telefonundan gelen mesajlara cevap yazarak, E.S.'nin kaldığı apartı öğrendi. Apartın önünde bekleyen genç kızın iki yakını, E.S.'yi görünce tekme tokatdövdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri gönderildi. Başından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan E.S., polis eşliğinde ambulansa bindirildi. Genç kızın yakınları, E.S. ambulansa bindirilirken de vurmaya çalıştı. Polis, müdahale ederek genç kızın yakınlarına engel oldu. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan E.S.'nin ifadesi alındı. E.S. kendisine saldıran 2 kişiden şikayetçi oldu. Genç kızın iki yakınının ifadesi alındı. Olayda gözaltına alınan olmazken, iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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