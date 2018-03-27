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Genç kız yurdun 4'üncü katından atladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kaldığı yurdun 4'üncü katının penceresinden atlayan lise öğrencisi genç kızın düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı

Genç kız yurdun 4'üncü katından atladı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, kaldığı yurdun 4'üncü katının penceresinden atlayan lise öğrencisi genç kızın düşme anı, cep telefonu kamerasına yansıdı

27 Mart 2018 Salı 20:05
Genç kız yurdun 4'üncü katından atladı
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, ilçe merkezinde bulunan 4 katlı kız öğrenci yurdunda dün saat 16.00 sıralarında meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen 10'uncu sınıf öğrencisi, iddiaya göre yaşadığı sorunlar nedeniyle 4'üncü katta kaldığı odanın penceresini açarak kendini sarkıttı. Bir süre pencereye tutunan genç kız, daha sonra kendini boşluğa bıraktı. Beton zemine düşen kız öğrencinin bacakları kırıldı. Çevredekiler tarafından Şemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç kız, hemen ameliyata alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen genç kızın pencereden atlama anı ise cep telefonu ile kaydedildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.  

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Anahtar Kelimeler:
ŞemdinliHakkari
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