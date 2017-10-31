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Genç kız katilini cep telefonuna kaydetti

Adana'da sokak ortasında öldürülen genç kız, olay anında cep telefonuyla yaptığı ses kaydıyla katilini yakalattı

Genç kız katilini cep telefonuna kaydetti

Adana'da sokak ortasında öldürülen genç kız, olay anında cep telefonuyla yaptığı ses kaydıyla katilini yakalattı

31 Ekim 2017 Salı 08:50
Genç kız katilini cep telefonuna kaydetti
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EDİNİLEN bilgiye göre, olay 28 Ekim günü Adana'nın Ceyhan ilçesi Hürriyet Mahallesi, Yunus Emre Sokak'ta meydana geldi. 22.30 sularında sokakta bir kızın hareketsiz yattığını gören mahalleli durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın 21 yaşındaki Berivan Minaz olduğunu ve ağzından ateş açılması sonucu hayatını kaybettiğini belirledi.
10 kişilik özel ekip kuruldu
 
Olayın ortaya çıkmasının ardından Adana Emniyet Müdürü Selami Yıldız, katil ya da katillerin bulunması için Ceyhan İlçe Emniyet Müdürü Bülent Tırnaksız'a özel ekip kurulması ve olayın bir an önce aydınlatılması talimatı verdi. Bu talimat üzerine Tırnaksız ilçe emniyet müdürlüğünde görevli deneyimli komiser ve polislerden oluşan 10 kişilik bir ekip oluşturdu. Ekip önce genç kızın üzerinden çıkan malzemeleri incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde genç kızın olayda hemen yanı başında cep telefonu bulundu.
 
Cinayet anını cep telefonu ile kaydetti
 
Polis cep telefonunu incelemeye aldı. Yapılan incelemede polis ses kayıtlarının olduğunu gördü. Polis ses kayıtlarını tek tek incelemeye aldığında bir kayıtta "Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı" dedikten sonra tek el silah sesi geldiği ve bir daha ses çıkmadığını belirledi. Polis kaydın yapıldığı tarihi kontrol ettiğinde genç kızın ölü olarak bulunmasından dakikalar önce kaydedildiğini belirledi. Polis bu ses kaydı üzerine Minaz'ın en son kiminle görüştüğünü tespit etmek için çalışma başlattı.
 
Öldürdü, kıyafetini değiştirip morga gidip ağladı
 
Polis yaptığı çalışmada genç kızın öldürülmeden önce Tarık O. (32), Muhammet Ö. (19), Tahsin S. ve Murat T. (45) ile bir barda eğlendiğini daha sonra da Tarık O.'nun Minaz'ı otomobili ile eve bıraktığını ancak bir süre sonra genç kızın tekrar Tarık O.'nun yanına geldiğini, bu sırada ise genç kızın telefonu çaldığını telefonunun otomatik olarak ses kaydına başladığı, karşıdaki kişinin telefonu kapattığı ancak Minaz'ın telefonu kapatmayı unuttuğunu bu anda ise Tarık O.'nun genç kıza "Seni öldüreyim mi, ağzına silahı sokayım mı" deyip ağzına silahı sokup tek el ateş ederek genç kızı öldürdüğünü belirledi. 
 
Ayrıca polis, Tarık O.'nun kızı vurduktan sonra kanlı kıyafetlerini değiştirmek için eve gittiği, sonra da hastane morguna gelerek burada ağladığını ortaya çıkardı.
 
Polis olaydan 10 saat sonra katili yakaladı
 
Polis yaptığı bu tespitlerin ardından zanlıları yakalamak için operasyon başlattı. Ceyhan ilçesinde 4 noktaya yapılan operasyonda zanlılar tek tek yakalandı. Emniyete götürülerek sorguya alınan zanlılardan 3 kişi genç kızı en son Tarık O.'nun otomobiliyle eve götürdüğünü söyledi. Otomobilde yapılan incelemelerde Minaz'a ait dokular tespit edildi. Ayrıca olaydan sonra otomobile binip eve gittiği için araçta kan lekelerine de rastlandı. Ancak buna rağmen Tarık O. genç kızı öldürmediğini söyledi.
 
Cinayetten cezaevinde yatıyordu izinli çıktı
 
Bu arada, polis katil zanlısının 2009 yılında bir cinayet olayına karıştığı için Osmaniye Cezaevi'nde yattığını, kapalı cezaevinden kısa süre önce açık cezaevine çıktığını, olaydan birkaç gün önce cezaevinden izinli çıktığını, 31 Ekim günü de izninin biterek Osmaniye Cezaevi'ne tekrar döneceğini belirledi. Zanlılar, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında genç kızın yakınları zanlıya tepki gösterdi. Zanlılardan Tarık O. tutuklanırken, diğer zanlılar savcılıktan serbest kaldı.

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AdanaCep TelefonuCeyhan
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