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10 Ekim 2017 Salı - Günlük Burç Yorumu
10 Ekim Günlük Burç Yorumu
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Genç kadının feci sonu! Eşi sinir krizi geçirdi

Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında Suriyeli uyruklu bir kadın hayatını kaybetti

Genç kadının feci sonu! Eşi sinir krizi geçirdi

Bahçelievler'de bir evde çıkan yangında Suriyeli uyruklu bir kadın hayatını kaybetti

10 Ekim 2017 Salı 18:56
Genç kadının feci sonu! Eşi sinir krizi geçirdi
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EDİNİLEN bilgiye göre, Soğanlı Mahallesi Misket Sokak’taki bir evde henüz belirlenemeyen nedenden yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürülürken, yangında evde bulunan 20 yaşlarında Suriye uyruklu bir kadın hayatını kaybetti.
 
Sinir krizleri geçiren kadının kocası çevredeki vatandaşlar tarafından güçlükle sakinleştirildi. Yangın sonrası olay yeri ekipleri inceleme başlattı.
 
Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma sürüyor.
 

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Anahtar Kelimeler:
Genç KadınSinir KriziBahçelievler
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