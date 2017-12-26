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Genç kadını 3 bin lira için 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahsın genç kadını 3 bin lira yerine bin lira getirdiği için 18 yerinde bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı

Genç kadını 3 bin lira için 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü

Adana'da birlikte yaşadığı kadını öldüren şahsın genç kadını 3 bin lira yerine bin lira getirdiği için 18 yerinde bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı

26 Aralık 2017 Salı 12:16
Genç kadını 3 bin lira için 18 yerinden bıçaklayarak öldürdü
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EDİNİLEN bilgiye göre olay, Çukurova ilçesine bağlı Belediyeevleri Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek çocuğu olan Gamze İlhan (28), 6 yıl önce eşinden boşandı. İlhan 1 yıl sonra bu kez Soner Uçku ile evlendi. Çift, Uçku’nun borçları nedeniyle tedbir amacıyla geçtiğimiz yıl boşanmalarına rağmen, aynı evde birlikte yaşamaya devam etti. İlhan, sosyal tesislerde ev kiralayıp, burada diğer kadınlara fuhuş yaptırmaya başladı.

 Daha önce eşine haftalık 3 bin lira para veren Gamze İlhan, son dönemlerde bin lira vermeye başladı. İkili arasında bu nedenle tartışma çıkarken, İlhan ve Uçku’nun da arası açıldı. Önceki akşam biri kadın 2 arkadaşlarıyla birlikte evlerinde alkol alan çift, daha sonra kendi yatak odalarına geçerek, yine para meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, Uçku eşini darp etmeye başladı.

Evdeki diğer arkadaşlarının araya girmesiyle Uçku odadan çıkartılırken, İlhan da kendisini yatak odasına kilitledi. Soner Uçku, mutfaktan aldığı bıçakla eşinin bulunduğu odaya zorla girip, onu tam 18 yerinden bıçakladı, ardından da olay yerinden kaçıp kayıplara karıştı. Kanlar içinde yerde kalan Gamze İlhan, ambulansla kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybederken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Genç kadının cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu’na kaldırılırken, acı haberi alan 63 yaşındaki baba Tevfik İlhan, kızının cenazesini almaya geldi. Burada polis tarafından ifadesine başvurulan baba İlhan, “Kızım bana tekstil fabrikasında çalıştığını, eşinin de kulüp işlettiğini söylemişti. Eşiyle aralarında ufak tefek sorunlar vardı. Zaten Soner’in borçları yüzünden bir yıl önce boşanmış ama aynı evde yaşamaya devam etmişlerdi. Soner Uçku’dan şikayetçiyim. Yakalanıp, hak ettiği cezayı almasını istiyorum” dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
ÇukurovaAdanaBelediyeevleri Mahallesi
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