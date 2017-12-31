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Genç kadın TIR'ın altında feci şekilde can verdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR'ın altında kalan evli ve bir çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti

Genç kadın TIR'ın altında feci şekilde can verdi

Ordu’nun Altınordu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında TIR'ın altında kalan evli ve bir çocuk annesi genç kadın hayatını kaybetti

31 Aralık 2017 Pazar 14:37
Genç kadın TIR'ın altında feci şekilde can verdi
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GENÇ kadın tırın altında can verdi. Saat 08.00 sıralarında Atatürk Bulvarı üzerinde meydana gelen kazada, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Betül Tarakçıoğlu (24) bir tırın altında kaldı. Genç kadın olay yerinde hayatını kaybetti.
 Evli ve bir çocuk annesi olduğu öğrenilen Betül Tarakçıoğlu’nun sabah çalıştığı iş yerine gittiği bildirildi.

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