Genç kadın otostopla bindiği araçta dehşeti yaşadı

ADANA'NIN Çukurova ilçesi Devlet Bahçeli Bulvarı girişinde meydana gelen olayd alkollü olan Elif B.(24) otostop yaptığı Murat B.'nin aracına bindi. Genç kadın, "Beni söyleyeceğim adrese götür." dedi. Hareket eden araç sahibi Murat B., bir süre sonra alkolün etkisiyle kendisini rahatsız eden Elif B.'yi indireceğini söyledi. Bunun üzerine sinirlenen genç kadın, kendisini otomobilden attı. Yerde sürüklenen Elif B., vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
VATANDAŞ ÖNCE SÜRÜCÜYE TEPKİ GÖSTERDİ
Olayı görenlerin çağırdığı sağlık ekibi, Elif B.'ye ilk müdahaleyi yaptı. Murat B.'nin kadını araçtan attığını sananlar ise genç adama tepki gösterdi. Murat B. ise yaşananları anlatıp, kadının alkollü olduğunu ve tanımadığını söyledi.
GENÇ KADIN, SÜRÜCÜYE TAŞ ATMAYA KALKTI
Olay yerine gelen polis ekipleri, ayakta duramayan kadını güçlükle sakinleştirdi. Eline taş alıp, Murat B.'ye saldırmak isteyen kadına çevredekiler tepki gösterdi.
İFADELERİ ALINDI
Polis ekibi, tedavinin ardından genç kadını ve sürücü Murat B.'yi ifadelerini almak üzere polis merkezine götürdü.
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