Genç kadın kalbine yenildi

YENİKÖY Mahallesi'nde ikamet eden evli ve 10 aylık bir çocuk sahibi olan 20 yaşındaki Aleyna Hatice Güngör, önceki gece yarısı evinde aniden rahatsızlandı. Eşi tarafından Orhangazi’de özel bir sağlık kuruluşuna kaldırılan genç kadın kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği tahmin edilen genç kadın, Yeniköy Yeni Cami’de kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Aleyna Hatice Güngör’ün eşi Fehmi Güngör ve yakınları göz yaşlarına boğuldu. Aleyna Hatice Güngör’ün cenazesine Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan ile çok sayıda vatandaş katıldı.