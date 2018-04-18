Genç erkeklere para karşılığı ilişki teklif eden yaşlı sapık yakalandı

TAKSİM'DE takım elbise giyen yaşlı adam, genç erkeklerin yanına yaklaşıp onlara iltifatlar ettikten sonra para karşılığında görüşme talep etti. Yaşlı adam, 6 ay ortadan kaybolduktan sonra tekrar Gezi Parkı'na gelince yakalandı ancak hakkında şikayet olmayınca serbest bırakıldı.

TAKIM ELBİSELİ ADAM GENÇLERE YAKLAŞIP İLTİFAT EDİYORDU

Beyoğlu Taksim Meydanı'nda 23 Ekim 2017 tarihinde takım elbiseli yaşlı bir adam, tanımadığı 18-20 yaşlarında genç erkeklerin yanına gidip önce cep telefonuyla konuşuyormuş gibi yaparak onlarla sohbet etmeye çalıştı.

DAHA SONRA PARA KARŞILIĞI GÖRÜŞME TEKLİF ETTİ

Bir süre gençlere iltifat eden sapık, daha sonra da para karşılığında görüşme teklif etti. Olayın ardından Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

ORTADAN KAYBOLDUKTAN 6 AY SONRA YİNE GEZİ PARKI'NA GELDİ

Ekipler çalışmalarını sürdüğü esnada yaşlı adamın önceki gün Taksim Meydanı'nda görülmesi üzerine vatandaşlar ihbarda bulundu. İhbar üzerine meydana gelen Önleyici Hizmet Büro Amirliği'ne bağlı ekip, Gezi Parkı'nda yürüyen adamı yakaladı.

HAKKINDA ŞİKAYET OLMAYINCA SERBEST BIRAKILDI

Gözaltına alınan adam ifadesi alınmak üzere Taksim Polis Merkezi'ne götürüldü. Kimliğinin Mehmet Ali K. (70) olduğu öğrenilen şahıs, konu hakkında herhangi bir müracaat olmaması nedeniyle ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

