Gemi faciasından kötü haber: Sal ve can simidi bulundu, personel kayıp

GEÇTİĞİMİZ Cuma günü öğleden sonra Gemlik Rorda Port Limanı'ndan ayrılan demir tozu yüklü gemi, İstanbul Şile açıklarında battı. 10 kişilik mürettebattan 4'ünün cesedine ulaşıldığı belirtilmişti ancak Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'dan yapılan açıklamada gemiye ve personeline ulaşılamadığı kaydedildi. Öte yandan arama kurtarma çalışmalarında gemiye ait olduğu değerlendirilen can simidi, can salı, filika ve lastik kurtarma botu bulundu.

BAKANLIK: GEMİ VE PERSONELE ULAŞILAMADI

Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından Şile açıklarında batan gemiyle ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, " Gemlik Limanı'ndan Karadeniz Ereğli limanına dökme demir taşıyan 78,5 metre boyunda "BİLAL BAL" isimli gemiden sabah saatlerinde tehlike sinyali alınmıştır. Şile'nin 7 mil açığında sinyal alınmış olup gemiye ve personele ulaşılamamıştır. Gemide Türk vatandaşı olan 10 mürettebat vardır" denildi.

BAŞBAKAN: ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Başbakan Binali Yıldırım, batan gemiyle ilgili, "Maalesef dün gece Karadeniz'in kuzeyinde bir kosterimiz bilinmeyen bir nedenle batmıştır. 11 personeli arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İnşallah personele sağ salim ulaşırız. Bir kez daha bu olaydan dolayı da gemide bulunan personelin yakınlarına geçmiş olsun diyorum. Arama kurtarma çalışmaları, inşallah başarıyla tamamlanmış olur." dedi.

İSMİ "BİLAL BAL", 10 KİŞİLİK MÜRETTEBATI VAR

Edinilen bilgiye göre; 78,5 metre uzunluğunda, 13 metre genişliğindeki Bilal Bal isimli kargo gemisi Şile açıklarında battı. Gemide bir kaptan, bir ikinci kaptan, başmühendis, ikinci makinist, iki usta gemisi, bir gemici, iki yağcı ve bir aşçı olmak üzere 10 kişilik mürettebat bulunduğu öğrenildi.

İŞTE PERSONELİN İSİMLERİ

Gemide, Kaptan Refik Telci, İkinci Kaptan Cüneyd Yedican, Başmühendis Ali Doğan, İkinci Makinist Hüsamettin Yazıcı ile gemiciler Mert İlkmen, Nihat Küçük, Nedim Alicem, Sabri Yıldırım, Engin Selçuk Vedat Odabaşı'dan oluşan 10 kişilik mürettebat bulunuyordu.

SAHİL GÜVENLİK, İHBAR ÜZERİNE HAREKETE GEÇTİ

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, 04.25'te "ARTUR" isimli gemiden Şile açıklarında üzerinde " Bilal Bal" yazılı can salı ve filika görüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

GEMİYE AİT CAN SİMİDİ VE CAN SALI BULUNDU

Bunun üzerine Kıyı Emniyeti'ne ait 3 bot ve bir Sahil Güvenlik botu olay yerine intikal etti. Arama çalışmalarında üzerinde " Bilal Bal" yazılı can simidi ile "ORAPİN 4" yazılı şişme can salı bulundu.

KARADAN VE DENİZDEN ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Kargo gemisini arama çalışmaları, Sahil Güvenlik Komutanlığına ait arama kurtarma gemisi, Kıyı Emniyeti römorkörleri ve helikopterle karadan ve denizden devam ediyor.

Münferit arama çalışmalarından sonuç alınamaması üzerine saat 07.15'te KIYEM 1, KIYEM 5, KIYEM 8 botlarıyla Sahil Güvenlik botu tarafından deniz alanında geniş arama sahasında arama faaliyetleri sürdürülüyor.

Çalışmaların Şile'nin Ağva Karacaköy'den 12 deniz mili uzaklıkta sürdürüldüğü belirtildi.

"ALEV KARTALI" DA ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARINDA

İBB İtfaiye yangın söndürme helikopteri "Alev Kartalı", Başkan Mevlüt Uysal tarafından Şile açıklarında arama kurtarma çalışmalarına katılmak üzere görevlendirildi.

3 BİN 800 TON YÜKÜ VARDI

Geminin battığının kesinleşmesi üzerine en büyük ve en hızlı kurtarma gemilerinden Nene Hatun gemisiyle Kıyı Emneyeti Genel Müdürü Hızırreis Deniz ve üst düzey yetkililer Arslan Dede, Suat Parlar olay yerine gitti. 3 bin 800 ton demir tozu yüklü koster tipi geminin neden battığı araştırılıyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, Şile açıklarında kaybolan gemiyle ilgili açıklama yaptı. Yapılan açıklamada, "Gemlik/Bursa'dan Karadeniz Ereğli/Zonguldak'a demir yüklü olarak gitmekte olan Türk bayraklı ' Bilal Bal' isimli kuru yük gemisine (Boy: 71 metre Tipi: Kuru Yük, Tonajı: 3237, Yükü: 3080 ton demir) ait 1 Kasım 2017 tarihinde yardım sinyali alınmasına istinaden bahse konu mevkiye yönelik arama kurtarma faaliyetlerine başlanmıştır" denildi.

Açıklama şöyle devam etti: Arama kurtarma faaliyetlerine Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığına ait 2 adet sahil güvenlik botu, 1 adet helikopter ve 1 adet uçak ayrıca 3 adet Kıyı Emniyeti botu da iştirak etmektedir. Ayrıca Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait yüzer unsurlar da iştirak edecektir. Gemide 10 Türk vatandaşı mürettebat olduğu değerlendirilmektedir. Su üstünde bulunan filikalarda herhangi bir personel tespit edilmemiştir. Arama kurtarma çalışmalarında geminin mevkisi belirlenmiş olup mürettebata ilişkin aramalar halen devam etmektedir.

DAHA ÖNCE DE İKİ KAZA ATLATMIŞ

29 Temmuz 2017 tarihinde, Tuzla Tersanesinden kalkıp Samsun'a gitmekte olan 1863 grosa tonluk 79 metre uzunluğundaki Bilal Bal adlı kargo gemisi Büyükada önündeki Çakar sığlığında karaya oturmuş.

Bilal Bal isimli gemi daha öncede İnebolu Limanı'ndan bakır madeni yükledikten sonra iskeleden ayrıldığı sırada manevra yaparken karşı iskelede demirli haldeki İnebolu Tersanesi'ne ait gemi onarım havuzuna çarpmıştı.

Geminin Özellikleri:

IMO: 7358664

MMSI: 271000077

Çağrı İşareti: TCBR6

Bayrak: Türkiye [TR]

AIS Vessel Type: Cargo

Gross Tonnage: 1863

DWT: 2999 t

Length Overall x Breadth Extreme: 78.52m × 13.09m

Yapım Yılı: 1974