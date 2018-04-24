Geçici işçilik için başvuru yoğunluğu yaşandı

BELEDİYELER, özel idareler, müftülükler ve diğer kamu kurumlarında 6 ay süreyle çalıştırılmak üzere açılan ve 2 bin kişinin geçici istihdam edileceği programa başvurmak isteyenler, İŞKUR İl Müdürlüğü önünde toplandı.
İş Başvurusu yapmak isteyen vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren kurumun önünde yoğun kalabalık oluştururken, kuyruk Cumhuriyet Caddesi'ne kadar uzadı. Vatandaşların başvuruları, saat 08.00'den itibaren görevliler tarafından gruplar halinde alınmaya başlandı.
Başvuruların 28 Nisan Cumartesi günü ise sona ereceği belirtildi.
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