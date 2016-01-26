Geceyi patlayan elektrik trafoları aydınlattı

EDİNİLEN bilgiye göre; bugün ilk yangın saat 19:00 sıralarında Altınkum Mahallesi Atatürk Bulvarı no:26/2 adresindeki bir apart otelin giriş katında yer alan elektrik panosunda çıktı. İlçedeki bir otelin yapım işinde çalışan ve Kayseri’den geldikleri öğrenilen 27 işçinin Apart otelde kaldığı çıkan yangından sonra durumdan haberdar oldukları öğrenilirken, dumanı gören işçiler durumu hemen polise ve İtfaiyeye bildirdiler.
Aydın büyükşehir belediyesi Didim İtfaiye amirliği ekipleri yangına kısa sürede müdahale ederek söndürürken işçiler ise tahliye edildi. Yangından can kaybı olmazken, AYDEM ekipleri bölgedeki elektriği kesti. Yangın dolayısıyla binada maddi hasar meydana geldi. Yangının meydana geldiği apart otelden çıkan bir işçi ise patlamalardan sonra olayı fark ettiklerini belirterek yetkililere haber verdiklerini söyledi.
ELEKTRİK TRAFOSUNDA PATLAMA
İlçedeki ikinci yangın ise 19:30 sıralarında Efeler Mahallesi Kafadar Caddesi üzerindeki bir parkta konuşlandırılmış olan Elektrik trafosunda çıktı. Trafodaki patlamaları duran çevre sakinleri durumu hemen polise ve itfaiyeye bildirdi. Olay yerinde AYDEM ekipleri çağrılırken, mahallenin elektrikleri kesildi. Trafoda çıkan yangın söndürülürken çalışmadan dolayı mahalle elektrik verilemedi. İlçede ise hava sıcaklıkları sıfırın altına düştüğü öğrenildi.
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Son Güncelleme: 27.01.2016 01:16