Gecekondusunu yıktırmak istemeyen baba, 6 aylık bebeğini çatıdan attı!

GÜNEY Afrika'da gecekondularının yıkılmasını engellemek isteyen bir baba, 6 aylık kızıyla birlikte çatıya çıkarak, çocuğunu atma tehdidinde bulundu. Polisin müdahalesine rağmen baba, bebeğini çatıdan attı.

ÇEVREDEKİLER "AT, AT" DİYE BAĞIRDI

Polisler ise 38 yaşındaki adamı ikna etmeye çalıştı. Bu sırada çevrede toplananlar öfkeli adamı kışkırtarak, "at, at, at" diye tezahürat yaptı.



BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ

İkna çabaları sonuç vermeyince polislerden biri adama müdahale etti ancak kızını atmasını engelleyemedi. Çatıdan düşen 6 aylık bebeği aşağıdaki polisler yakaladı. 38 yaşındaki adam gözaltına alındı. Bebeğin sağlık durumu ise iyi.

Port Elizabeth kentinin yakınlarındaki 90 gecekondu için yıkma kararı çıkmıştı.