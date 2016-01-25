Gecekondu yangını

YANGIN , dün saat 05.00 sıralarında Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi Kaptan-ı Derya Caddesi Bahçeler Sokak’ta bulunan bir gecekonduda çıktı. Edinilen bilgiye göre, gecekonduda elektrik kontağının kısa devre yapması sonucu yangın çıktı. Panodan çıkan kıvılcımların eve sıçraması sonucu büyüyen yangın, evin her tarafını sardı. Gecekondudan patlama seslerinin gelmesi üzerine uyanan çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. Yangın nedeniyle çevredeki vatandaşlar panik yaşarken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. Yangın anı ise cep telefonu kamerasına yansıdı.