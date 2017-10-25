Gecekondu alev alev yandı

YANGIN, 03:00 sıralarında Sancaktepe Emek Mahallesi Akça Sokak üzerinde bulunan bir gecekonduda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı gecekondu yanmaya başladı. Yangını gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangın ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.