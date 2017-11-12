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Gece yarısı Washington Büyükelçiliği duyurdu! Flaş Gülen açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in hukuk dışı yollarla ABD dışına çıkarılmak istendiği yönündeki iddialara ilişkin, "Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir." açıklamasını yaptı

Gece yarısı Washington Büyükelçiliği duyurdu! Flaş Gülen açıklaması

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in hukuk dışı yollarla ABD dışına çıkarılmak istendiği yönündeki iddialara ilişkin, "Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir." açıklamasını yaptı

12 Kasım 2017 Pazar 08:36
Gece yarısı Washington Büyükelçiliği duyurdu! Flaş Gülen açıklaması
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BÜYÜKELÇİLİĞİN açıklamasına göre, FETÖ elebaşı Gülen'in 15 Temmuz  darbe girişiminin asıl planlayıcısı olduğu ve hukuki yollarla ABD'den iadesinin  beklendiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Tüm bu suçların arkasındaki kişi olan Fetullah Gülen'in hala ABD'de  sığınak bulabiliyor olması, Türk halkında derin bir rahatsızlık ve şaşkınlık  meydana getirmektedir. FETÖ'nün suçluluğunu ve Türkiye ile ABD arasındaki ikili  iade anlaşması koşullarına göre Gülen'in iadesiyle ilgili gerekçeleri tam  anlamıyla kavramaları için ilgili Amerikan kurumlarındaki kişilerle yakın bir  şekilde çalışmaya devam edeceğiz."

"İddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir"

Türk Hükümeti'nin ve Türk halkının, yargılanması için elebaşı Gülen'in  derhal Türkiye'ye iade edilmesini beklediğine vurgu yapılan açıklamada, "Mart  2017'de söylediğimiz gibi, Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun  üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan,  gülünç ve temelsizdir." ifadesi kullanıldı.

Eski Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Michael Flynn'in avukatı  Robert Kelner, dün yaptığı açıklamada, müvekkili hakkında Amerikan medyasında  çıkan "adam kaçırmadan rüşvete" kadar birçok konudaki iddiaları "yalan ve çok  çirkin" olarak nitelendirmişti.

Cuma günü konuyla ilgili bir haberinde Amerikan Wall Street Journal  gazetesi, aralık ayında Flynn ve Flynn'in oğlu ile bazı Türk yetkilileri arasında  FETÖ elebaşı Gülen'in 15 milyon dolar karşılığında ABD dışına kaçırılmasıyla  ilgili bir görüşme yapıldığını ve bu görüşmenin Rusya soruşturmasını yürüten Özel  Yetkili Savcı Robert Mueller tarafından soruşturulduğunu iddia etmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeGüLen
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