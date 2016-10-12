Gece kulübünde silahlı kavga

ALINAN bilgiye göre, Çankaya ilçesi Kavaklıdere Mahallesi Güfte Sokağı'ndaki gece kulübünde müşteriler arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında tabancayla vurulan Y.K, hayatını kaybetti.

Silahla yaralanan Aytaç G. ve Mahmut U. ile darbedilen Osman K. ise Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Hastanesi ile Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi altına alındı.

Olayın ardından Güfte Sokağı'nın gece kulübünün bulunduğu kısmı polis tarafından kordon altına alınarak araç trafiğine kapatıldı.

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