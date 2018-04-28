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Gece karanlığında dehşet yaşandı!

Uşak'ta merkeze bağlı Çamyuva köyünde 4 yıldır arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan 2 komşu aile arasında yine aynı nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada vurulan Hasan Arslan ölürken (28), 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı

Gece karanlığında dehşet yaşandı!

Uşak'ta merkeze bağlı Çamyuva köyünde 4 yıldır arazi anlaşmazlığı yüzünden husumetli olan 2 komşu aile arasında yine aynı nedenle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Av tüfeklerinin ateşlendiği kavgada vurulan Hasan Arslan ölürken (28), 5 kişi ise jandarma tarafından gözaltına alındı

28 Nisan 2018 Cumartesi 14:12
Gece karanlığında dehşet yaşandı!
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OLAY, dün saat 22.00 sıralarında, Uşak'ın Çamyuva köyünde meydana geldi. İddiaya göre 4 yıldır arazi anlaşmazlığı yüzünden aralarında anlaşmazlık bulunan iki aile, yine aynı nedenle tartıştı. Tartışma kısa sürede silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü. Husumetli aileler, birbirine av tüfekleriyle ateş açtı.

Göğsünden vurulan Hasan Arslan ağır yaralanırken, ateş açtığı öne sürülen şüphelilerden H.B. ile R.B. olay yerinden kaçtı. Ağır yaralı Arslan, ambulansla kaldırıldığı Uşak Devlet Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, kaçan şüpheliler H.B. ile R.B.'yi yakaladı.

Kavgaya karıştığı belirlenen M.A., N.B. ve M.A. da jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürerken, jandarma köy meydanında geniş güvenlik önlemi aldı. Bir süre köye giriş ve çıkışlar kontrollü sağlandı.

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Anahtar Kelimeler:
UşakÇamyuvaHASAN ARSLAN
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