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'Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi' açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi" kuruldu

'Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi' açıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, "Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi" kuruldu

12 Temmuz 2017 Çarşamba 22:45
'Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi' açıldı
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VALİ Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve diğer ilgililerin yanı sıra 15 Temmuz gazi ve şehitlerinin katılımıyla İstasyon Parkı'nda açılan müze, 15 Temmuz'un tanıkları ve kullandıkları cihazlar aracılığıyla tarihe tanıklık etme imkanı sunuyor.

Ziyaretçiler, müzede gezi süresince hain darbe girişiminin olduğu gece meydana gelen olayları kronolojik sıraya göre telefon, tablet, televizyon ve güvenlik kamerası monitöründen izleyebilecek.

Müzede, ziyaretçilere "tanıklık" hissini yaşatma gayesiyle TRT'deki korsan bildiri yayını ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, FaceTime konuşmasının yer aldığı video yerleştirmesi, halkın selalar eşliğinde sokağa çıktığı anları yansıtan ışık ve ses uygulamalarını sunacak şekilde tasarlandı.

Müzenin dış cephesine 15 Temmuz şehitlerin isimlerinin yazıldığı bir anıt duvar yerleştirildi.

Vali Yerlikaya, açılıştaki konuşmasında, 15 Temmuz'da Türkiye'nin dört bir yanında binlerce insanın tek yürek olarak yeni bir kurtuluş destanı yazdığını söyledi.

Geleceğine el koymak isteyenlere karşı istiklalini ve istikbalini korumak isteyen halka Gaziantep'in de çok güçlü bir sesle yanıt verdiğini anlatan Yerlikaya, 300 bin kadar insanın Gaziantep'teki Demokrasi Meydanı'nda bir araya gelerek hainlere karşı tek yürek olduğunu kaydetti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bu özel günün unutulmaması için yaşanmışlığı teknolojinin nimetlerinden yararlanarak yeniden yaşatma imkanı bulduklarını belirtti.

Müzenin alanında Türkiye'de bir ilk olduğunu ifade eden Şahin, emeği geçenlere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
GaziantepAli YerlikayaGaziantep 15 Temmuz Demokrasi Müzesi
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