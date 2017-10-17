Gazeteci Oğuz Güven’e 12 yıl 9 ay hapis talebi

CUMHURİYET Gazetesi’nin internet sitesi Genel Yayın Yönetmeni Oğuz Güven’in ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ ve ‘Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçlarından yargılanmasına devam edildi. İstanbul 28’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, dava kapsamında bir süre tutuklu kaldıktan sonra tahliye edilen sanık Oğuz Güven ve avukatları katıldı.

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, suça konu ifadenin Cumhuriyet Gazetesi’nin resmi twitter sayfasından paylaşıldığını, sanığın ise adı geçen internet haber sayfasının genel yayın yönetmeni olduğunu belirtti. Trafik kazasında şehit olan Başsavcı Mustafa Alper’in, FETÖ ile mücadele kapsamında sembol isimlerden olması dolayısıyla yürüttüğü soruşturmalar, düzenlediği iddianameler ve aldığı kararların neticesi olarak kendisini kamyonun biçtiği, bu şekilde görevi dahilinde yaptıklarının ölümünün sebebi olduğunun ifade edildiği belirtildi. Mütalaada, “Örgütle mücadelede görev yapan kamu görevlilerinin uğrayacakları akıbete dikkat çekilmiştir. Düşünce açıklama özgürlüğünün sınırları aşılarak örgüt propagandası yapma suçu işlenmiştir” denildi.

Öte yandan sanığın Facebook ve Twitter hesaplarında, farklı tarihlerde “Kandil’den sert tepki silah bırakma beklentisi boş”, “Kandil’de KCK eş başkanları konuştu: Öcalan serbest kalmadan silahlar bırakılmaz” paylaşımlarına değinilerek, terör örgütünün cebir ve şiddet içeren açıklamaları, örgüt tepe yöneticilerinin de fotoğrafı kullanılarak yapılan bu yayınların düşünce açıklama ve basın özgürlüğü kapsamını aşan bir durum olduğu, cebir ve şiddet içerdiğine dikkat çekildi.

Savcı, sanık Güven’in ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ ve ‘Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçlarından 1 yıl 8 aydan, 12 yıl 9 aya kadar hapisle cezalandırılmasını istedi. Mahkeme,sanık Güven ve avukatına, mütalaaya karşı savunma hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Cumhuriyet Gazetesi’nin resmi Twitter hesabından Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper’in vefatının ardından atılan “İlk FETÖ iddianamesini hazırlayan Başsavcı Mustafa Alper’i kamyon biçti” tweetine dikkat çekilmişti.

Başsavcı Alper’in vefatına ilişkin haberin aktarılmasında ‘İlk FETÖ İddianamesi’, ‘Biçti’ şeklinde ibarelerle silahlı terör örgütünün eylemlerinin meşru gösterilip övüldüğü ve teşvik edildiği belirtilmişti. Güven’in ‘Terör örgütünün propagandasını yapmak’ ve ‘Terör örgütlerinin yayınlarını basmak veya yayınlamak’ suçlarından 2,5 yıldan 10,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti. Oğuz Güven, söz konusu tweet nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınmış, 15 Mayıs 2017 tarihinde çıkarıldığı Hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. İddianamenin gönderildiği mahkemece kabul edilmesinin ardından, sanık Güven, 14 Haziran 2017 tarihinde tahliye edilmişti.

