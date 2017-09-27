Gaz sızdıran otomobil korku dolu anlar yaşattı

EDİNİLEN bilgilere göre, Akyazı ilçesi Ömercikler Mahallesinde park halindeki bir LPG'li bir araçta gaz sızıntısı nedeniyle, çevrede korku dolu anlar yaşandı. Araçta bulunan tüpün dışarıya koku yayması ile paniğe kapılan çevredeki vatandaşlar, olaya müdahale etmesi için polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ilçe emniyet polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise LPG kaçağını gidermeye çalıştı. İtfaiye ekiplerinin yaptıkları müdahale sonucu otomobildeki LPG tüpünden gaz kaçırdığı öğrenildi.
İtfaiye ekipleri tarafından zamanında müdahale edilen ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı olay sonucunda çevredeki vatandaşlar rahat bir nefes aldı. LGP sızan araç, kamyonet vasıtasıyla Akyazı Sanayi Sitesine çekildi.
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