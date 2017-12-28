Gayrimenkul zengini fuhuş baronu, görüntü vermemek için yerlere yattı

İSTANBUL'DA, kadınlara zorla senet imzalatarak fuhuşa sürükleyen şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi. Fuhuş baronunun yüzünü gizlemek için gösterdiği çaba dikkatlerden kaçmadı.
FUHUŞ BASKININDA YAKALANMIŞTI
Geçtiğimiz günlerde liderliğini Hakan A.'nın yaptığı fuhuş çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce onlarca masaj salonu, cilt bakım yeri ve güzellik salonuna eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarılmıştı.
BÜTÜN MALLARINA EL KONULDU
Şebeke lideri Hakan A.'ya ait 56 gayrimenkul ve 8 otomobil ile banka hesaplarına el konulurken, 13 iş yeri ise mühürlendi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN YERLERE YATTI
Çete lideri olduğu belirtilen Hakan A.'nın, gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemesi dikkat çekti.
11 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI
Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şebekeye mensup 12 kişi, adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.