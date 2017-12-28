Gayrimenkul zengini fuhuş baronu, görüntü vermemek için yerlere yattı

İSTANBUL'DA, kadınlara zorla senet imzalatarak fuhuşa sürükleyen şebeke üyeleri adliyeye sevk edildi. Fuhuş baronunun yüzünü gizlemek için gösterdiği çaba dikkatlerden kaçmadı.

FUHUŞ BASKININDA YAKALANMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde liderliğini Hakan A.'nın yaptığı fuhuş çetesine yönelik polisin düzenlediği operasyonla çok sayıda şüpheli yakalanmıştı. Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce onlarca masaj salonu, cilt bakım yeri ve güzellik salonuna eş zamanlı operasyon düzenlenen operasyonda, çok sayıda kadın çetenin elinden kurtarılmıştı.

BÜTÜN MALLARINA EL KONULDU

Şebeke lideri Hakan A.'ya ait 56 gayrimenkul ve 8 otomobil ile banka hesaplarına el konulurken, 13 iş yeri ise mühürlendi. Gözaltına alınan 3'ü kadın 14 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından geniş güvenlik önlemleri altında bugün Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ VERMEMEK İÇİN YERLERE YATTI

Çete lideri olduğu belirtilen Hakan A.'nın, gazetecilere görüntü vermemek için yere eğilerek yüzünü gizlemesi dikkat çekti.

11 ŞÜPHELİ SERBEST KALMIŞTI

Öte yandan aynı soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan şebekeye mensup 12 kişi, adliyeye sevk edilmiş, zanlılardan 1'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 11 şüpheli tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.